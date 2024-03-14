Мурашев Илья Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мурашев Ион Ильич
Мать ребёнка: Мурашева Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: Мурашева Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Мурашева Анна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурашева Анна Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно