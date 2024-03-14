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Мурашев Илья Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Мурашев Евграф Киприянович

Мать: Мурашева Аграфена Никитична

Рождение ребёнка
1854

Сын: Мурашев Ион Ильич

Мать ребёнка: Мурашева Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: Мурашева Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Мурашев Григорий Ильич

Мать ребёнка: Мурашева Анна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурашева Анна Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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