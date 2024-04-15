Мурашева Аграфена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашева Аграфена Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мурашев Илья Евграфович

Отец ребёнка: Мурашев Евграф Киприянович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Александра Евграфовна

Отец ребёнка: Мурашев Евграф Киприянович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Мурашев Кузьма Евграфович

Отец ребёнка: Мурашев Евграф Киприянович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Палагея Евграфовна

Отец ребёнка: Мурашев Евграф Киприянович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Мурашев Михайло Евграфович

Отец ребёнка: Мурашев Евграф Киприянович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мурашев Тимофей Евграфович

Отец ребёнка: Мурашев Евграф Киприянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурашев Евграф Киприянович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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