Мурашева Аграфена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Мурашев Евграф Киприянович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Александра Евграфовна
Отец ребёнка: Мурашев Евграф Киприянович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Мурашев Кузьма Евграфович
Отец ребёнка: Мурашев Евграф Киприянович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Палагея Евграфовна
Отец ребёнка: Мурашев Евграф Киприянович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Мурашев Михайло Евграфович
Отец ребёнка: Мурашев Евграф Киприянович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мурашев Тимофей Евграфович
Отец ребёнка: Мурашев Евграф Киприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно