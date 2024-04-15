Мурашева Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашева Анна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Мурашев Ион Ильич

Отец ребёнка: Мурашев Илья Евграфович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Мурашев Илья Евграфович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Мурашев Григорий Ильич

Отец ребёнка: Мурашев Илья Евграфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурашев Илья Евграфович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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