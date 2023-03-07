Заяпыкина (Лямина) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заяпыкина (Лямина) Ксения

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.01.1836

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1836

Отец: Ляминъ Кузьма

Мать: Лямина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1860

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: не указан

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1862

Муж: Заяпыкинъ Степанъ

Рождение ребёнка
15.12.1862

Сын: Заяпыкинъ Аггей

Отец ребёнка: Заяпыкинъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1864

Сын: Заяпыкинъ Яковъ

Отец ребёнка: Заяпыкинъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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