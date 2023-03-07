Заяпыкина (Лямина) Ксения
Место рождения
Дата рождения19.01.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1836
Отец: Ляминъ Кузьма
Мать: Лямина Пелагея
Рождение ребёнка
18.06.1860
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
07.02.1862
Муж: Заяпыкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
15.12.1862
Сын: Заяпыкинъ Аггей
Отец ребёнка: Заяпыкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
03.10.1864
Сын: Заяпыкинъ Яковъ
Отец ребёнка: Заяпыкинъ Степанъ