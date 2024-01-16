Гордеев Аким Петрович
Место рожденияМанчжурия, Китай
Дата рождения24.09.1898
Дата смерти24.10.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1898
Манчжурия, Китай
Бракосочетание
Около 1922
Рождение ребёнка
25.03.1924
Дочь: Страдымова Лидия Акимовна
Мать ребёнка: Гордеева Соломея Нефедовна
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
19.04.1929
Мать ребёнка: Гордеева Соломея Нефедовна
Рождение ребёнка
07.01.1931
Дочь: Плеханова Надежда Акимовна
Мать ребёнка: Гордеева Соломея Нефедовна
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
24.10.1971
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия