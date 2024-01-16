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Гордеев Аким Петрович

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Место рождения

Манчжурия, Китай

Дата рождения

24.09.1898

Дата смерти

24.10.1971

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Жена

1892 г.р.

Дети

1924 г.р.
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1929 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1898

Отец: Волынщиков Герасим Степанович

Мать: Гордеева Татьяна Степановна

Манчжурия, Китай
Бракосочетание
Около 1922

Жена: Гордеева Соломея Нефедовна

Рождение ребёнка
25.03.1924

Дочь: Страдымова Лидия Акимовна

Мать ребёнка: Гордеева Соломея Нефедовна

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Соломея Нефедовна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Соломея Нефедовна

Рождение ребёнка
19.04.1929

Сын: Гордеев Виктор Акимович

Мать ребёнка: Гордеева Соломея Нефедовна

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.01.1931

Дочь: Плеханова Надежда Акимовна

Мать ребёнка: Гордеева Соломея Нефедовна

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Соломея Нефедовна

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Соломея Нефедовна

Смерть
24.10.1971
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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