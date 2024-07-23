Гордеева (Сучкова) Соломея Нефедовна (Мефодьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1892
Дата смерти05.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1922
Рождение ребёнка
25.03.1924
Дочь: Страдымова Лидия Акимовна
Отец ребёнка: Гордеев Аким Петрович
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
19.04.1929
Отец ребёнка: Гордеев Аким Петрович
Рождение ребёнка
07.01.1931
Дочь: Плеханова Надежда Акимовна
Отец ребёнка: Гордеев Аким Петрович
Рождение ребёнка
1933
Смерть
05.09.1972