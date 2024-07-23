Гордеева (Сучкова) Соломея Нефедовна (Мефодьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Сучкова) Соломея Нефедовна (Мефодьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1892

Дата смерти

05.09.1972

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

1924 г.р.
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1929 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1892

Отец: Сучков Нефёд (Мефодий) Павлович

Мать: Сучкова Ольга Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Аким Петрович

Бракосочетание
Около 1922

Муж: Гордеев Аким Петрович

Рождение ребёнка
25.03.1924

Дочь: Страдымова Лидия Акимовна

Отец ребёнка: Гордеев Аким Петрович

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Аким Петрович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Аким Петрович

Рождение ребёнка
19.04.1929

Сын: Гордеев Виктор Акимович

Отец ребёнка: Гордеев Аким Петрович

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.01.1931

Дочь: Плеханова Надежда Акимовна

Отец ребёнка: Гордеев Аким Петрович

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Аким Петрович

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
05.09.1972

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