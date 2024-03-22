Макаров Василий Капитонович
Место рождения
Дата рождения29.04.1918
Дата смерти21.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1918
Бракосочетание
17.03.1937
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.02.1939
Сын: Макаров Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Макарова Татьяна Васильевна
Ясный, Зейский муниципальный район, Амурская область
Похороны
21.08.1944
п. Поду-Илоаей, Румыния
братское кладбище | п. Поду-Илоаей, Румыния
Смерть
21.08.1944
п. Попешты, Ясский уезд, Румыния
Причина смерти: Погиб в Румынии | п. Попешты, Ясский уезд, Румыния