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Макаров Василий Капитонович

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Место рождения

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.04.1918

Дата смерти

21.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1918

Отец: Макаров Капитон Ефимович

Мать: Макарова Афанасия Яковлевна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
17.03.1937

Жена: Макарова Татьяна Васильевна

Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.02.1939

Сын: Макаров Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Татьяна Васильевна

Ясный, Зейский муниципальный район, Амурская область
Похороны
21.08.1944
п. Поду-Илоаей, Румыния
братское кладбище | п. Поду-Илоаей, Румыния
Смерть
21.08.1944
п. Попешты, Ясский уезд, Румыния
Причина смерти: Погиб в Румынии | п. Попешты, Ясский уезд, Румыния
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