Зубова (Паршина) Евдокия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1895
Бракосочетание
18.10.1913
Рождение ребёнка
06.06.1916
Отец ребёнка: Зубов Василий Павлович
Рождение ребёнка
01.05.1919
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Зубов Василий Павлович
Рождение ребёнка
01.05.1919
Отец ребёнка: Зубов Василий Павлович
Смерть
Неизвестно