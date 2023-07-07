Зубова (Паршина) Евдокия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Паршина) Евдокия Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1895

Отец: Паршин Афанасий Григорьевич

Мать: Паршина Вера Феоктистова

Бракосочетание
18.10.1913

Муж: Зубов Василий Павлович

Рождение ребёнка
06.06.1916

Сын: Зубов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Зубов Василий Павлович

Рождение ребёнка
01.05.1919

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Зубов Василий Павлович

Рождение ребёнка
01.05.1919

Сын: Зубов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Зубов Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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