Паршина Вера Феоктистова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти14.09.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1889
Сын: Паршин Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Паршин Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
?.03.1895
Дочь: Зубова Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Паршин Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паршин Афанасий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1891
Причина смерти: от воспаления легких