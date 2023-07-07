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Паршина Вера Феоктистова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

14.09.1891

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1889

Сын: Паршин Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Паршин Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
?.03.1895

Дочь: Зубова Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Паршин Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паршин Семён Афанасьевич

Отец ребёнка: Паршин Афанасий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршин Афанасий Григорьевич

Смерть
14.09.1891
Причина смерти: от воспаления легких