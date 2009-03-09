Лыкова (Лыкова) Таисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкова (Лыкова) Таисия Григорьевна

Место рождения

Икшица, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

09.03.1936

Дата смерти

09.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1936

Отец: Лыков Григорий Николаевич

Мать: Мешкова Елена Васильевна

Икшица, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
26.01.1954

Муж: Гладышев Александр Андреевич

Пугачево, Макаровский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
07.04.1955

Сын: Гладышев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Гладышев Александр Андреевич

Рождение ребёнка
31.03.1957

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Гладышев Александр Андреевич

Рождение ребёнка
06.10.1960

Дочь: Гладышева Любовь Александровна

Отец ребёнка: Гладышев Александр Андреевич

Долинск, Долинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
14.06.1966

Дочь: Лесникова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Гладышев Александр Андреевич

Смерть
09.03.2009
Долинск, Долинский, Сахалинская область
Похороны
Неизвестно
Долинск, Долинский, Сахалинская область
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