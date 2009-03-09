Лыкова (Лыкова) Таисия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения09.03.1936
Дата смерти09.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1936
Бракосочетание
26.01.1954
Пугачево, Макаровский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
07.04.1955
Сын: Гладышев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Гладышев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
31.03.1957
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Гладышев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
06.10.1960
Дочь: Гладышева Любовь Александровна
Отец ребёнка: Гладышев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
14.06.1966
Дочь: Лесникова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Гладышев Александр Андреевич
Смерть
09.03.2009
Похороны
Неизвестно