Мешкова (Мешкова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1911
Дата смерти22.04.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1936
Дочь: Лыкова Таисия Григорьевна
Отец ребёнка: Лыков Григорий Николаевич
Икшица, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.11.1937
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Лыков Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Лыков Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
27.05.1949
Дочь: Ляпунова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Лыков Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
16.03.1953
Дочь: Нарочная Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Лыков Григорий Николаевич
Смерть
22.04.1986