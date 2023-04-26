Мешкова (Мешкова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешкова (Мешкова) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1911

Дата смерти

22.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1936

Дочь: Лыкова Таисия Григорьевна

Отец ребёнка: Лыков Григорий Николаевич

Икшица, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.11.1937

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Лыков Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Лыков Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
27.05.1949

Дочь: Ляпунова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Лыков Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
16.03.1953

Дочь: Нарочная Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Лыков Григорий Николаевич

Смерть
22.04.1986