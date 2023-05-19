Гладышев Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1925
Дата смерти10.11.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1925
Отец: Гладышев Андрей Михайлович
Мать: Гладышева Ульяна
Бракосочетание
26.01.1954
Пугачево, Макаровский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
07.04.1955
Сын: Гладышев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Лыкова Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
31.03.1957
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Лыкова Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
06.10.1960
Дочь: Гладышева Любовь Александровна
Мать ребёнка: Лыкова Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
14.06.1966
Дочь: Лесникова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Лыкова Таисия Григорьевна
Смерть
10.11.1983
Похороны
Неизвестно