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Гладышев Александр Андреевич

Место рождения

Шадриха, Порецкий район, Чувашская Республика

Дата рождения

08.05.1925

Дата смерти

10.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1925

Отец: Гладышев Андрей Михайлович

Мать: Гладышева Ульяна

Шадриха, Порецкий район, Чувашская Республика
Бракосочетание
26.01.1954

Жена: Лыкова Таисия Григорьевна

Пугачево, Макаровский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
07.04.1955

Сын: Гладышев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Лыкова Таисия Григорьевна

Рождение ребёнка
31.03.1957

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Лыкова Таисия Григорьевна

Рождение ребёнка
06.10.1960

Дочь: Гладышева Любовь Александровна

Мать ребёнка: Лыкова Таисия Григорьевна

Долинск, Долинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
14.06.1966

Дочь: Лесникова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Лыкова Таисия Григорьевна

Смерть
10.11.1983
Долинск, Долинский, Сахалинская область
Похороны
Неизвестно
Долинск, Долинский, Сахалинская область
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