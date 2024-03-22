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Мандрыка Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Мандрыка Дмитрий Саввич

Мать: Мандрыка Феодосия Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Военная служба
01.03.1769
Киев, Киевский уезд
Род войск: Киевский Малороссийский полк Воинское звание: войсковой канцелярист
Военная служба
?.05.1772
Киев, Киевский уезд
Род войск: Киевский Малороссийский полк Воинское звание: войсковой канцелярист
Военная служба
12.05.1775
Кострома, город Кострома, Костромская область
Род войск: Носовская и Кобыжская сотня Нежинский полк Запорожского войска Воинское звание: сотенный атаман
Бракосочетание
Около 1776

Жена: Мандрыка Наталья

Кострома, город Кострома, Костромская область
В 1-м браке.
Рождение ребёнка
28.04.1777

Сын: Мандрыка Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Мандрыка Наталья

Кострома, город Кострома, Костромская область
От 1-го брака. Старший.
Военная служба
12.07.1782
Носовка, Чернігівська область
Род войск: Носовская и Кобыжская сотня Нежинский полк Запорожского войска Воинское звание: войсковой товарищ В соответствии с семейной легендой, не подтверждённой документами, в 1783 году Дмитрий Дмит... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Мандрыка Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Мандрыка Наталья

Носовка, Чернігівська область
От 1-го брака.
Военная служба
27.05.1786
Носовка, Чернігівська область
Род войск: Носовская и Кобыжская сотня Нежинский полк Запорожского войска Воинское звание: поручик При отставке.
Бракосочетание
Около 1790

Жена: Мандрыка Елисавета Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Во 2-м браке.
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Милович Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Мандрыка Елисавета Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Мандрыка Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Мандрыка Елисавета Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Мандрыка Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Мандрыка Елисавета Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Младший.
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Мандрыка Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Мандрыка Елисавета Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1804

Сын: Мандрыка Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Мандрыка Елисавета Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.08.1815

Сын: Мандрыка Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Мандрыка Елисавета Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Место жительства
1825
Носовка, Чернігівська область
Поручик в отставке. За ним в Нежинском уезде обоего пола 5 душ (1786); за ним в м. Носовке мужского пола 1 душа (1825).
Посвящение в духовный сан
17.09.1853
Признан Герольдиею в дворянстве с внесением во 2-ю часть родословной книги по Черниговской губернии, № 1549, ш.3, п.11 (2 ветвь, 1 колено, № 1). Указ Пр. Сен. 17 Сентября 1853 г. № 6267.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Носовка, Чернігівська область
Смерть
После 1825
Носовка, Чернігівська область
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