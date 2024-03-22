Мандрыка Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Военная служба
01.03.1769
Род войск: Киевский Малороссийский полк Воинское звание: войсковой канцелярист
Военная служба
?.05.1772
Род войск: Киевский Малороссийский полк Воинское звание: войсковой канцелярист
Военная служба
12.05.1775
Род войск: Носовская и Кобыжская сотня Нежинский полк Запорожского войска Воинское звание: сотенный атаман
Бракосочетание
Около 1776
Жена: Мандрыка Наталья
В 1-м браке.
Рождение ребёнка
28.04.1777
Мать ребёнка: Мандрыка Наталья
От 1-го брака. Старший.
Военная служба
12.07.1782
Род войск: Носовская и Кобыжская сотня Нежинский полк Запорожского войска Воинское звание: войсковой товарищ В соответствии с семейной легендой, не подтверждённой документами, в 1783 году Дмитрий Дмит... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Мандрыка Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Мандрыка Наталья
От 1-го брака.
Военная служба
27.05.1786
Род войск: Носовская и Кобыжская сотня Нежинский полк Запорожского войска Воинское звание: поручик При отставке.
Бракосочетание
Около 1790
Во 2-м браке.
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Милович Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Мандрыка Елисавета Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Мандрыка Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Мандрыка Елисавета Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Мандрыка Елисавета Ивановна
Младший.
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Мандрыка Елисавета Ивановна
Рождение ребёнка
08.01.1804
Мать ребёнка: Мандрыка Елисавета Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1815
Сын: Мандрыка Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Мандрыка Елисавета Ивановна
Место жительства
1825
Поручик в отставке. За ним в Нежинском уезде обоего пола 5 душ (1786); за ним в м. Носовке мужского пола 1 душа (1825).
Посвящение в духовный сан
17.09.1853
Признан Герольдиею в дворянстве с внесением во 2-ю часть родословной книги по Черниговской губернии, № 1549, ш.3, п.11 (2 ветвь, 1 колено, № 1). Указ Пр. Сен. 17 Сентября 1853 г. № 6267.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1825