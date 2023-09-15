Мандрыка Дмитрий Саввич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Бракосочетание
Около 1756
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Мандрыка Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мандрыка Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Мандрыка Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Мандрыка Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Мандрыка Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Мандрыка Феодосия Ивановна
Младшая.
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Мандрыка Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Мандрыка Феодосия Ивановна
Место жительства
1767
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1767