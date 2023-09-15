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Мандрыка Дмитрий Саввич

Место рождения

Кобыжча, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1767

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Мандрика Савва Васильевич

Мать: Мандрыка Марфа Леонтьевна

Кобыжча, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1756

Жена: Мандрыка Феодосия Ивановна

Кобыжча, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Мандрыка Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мандрыка Феодосия Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Мандрыка Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Мандрыка Феодосия Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Мандрыка Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Мандрыка Феодосия Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Младшая.
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Мандрыка Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: Мандрыка Феодосия Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
1767
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
После 1767
Кострома, город Кострома, Костромская область
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