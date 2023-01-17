село Кобыжча, село Кобыжча, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Кобыжча

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Козелецкий уезд
1207Кобижча (Кобыжча), мест. казач. и вл.при рч. Кобыжче.40станов. кварт.147539853841Церковь православная 1. Каплица. Сельское училище. Ярмарок 3. Базары. Заводов винокуренных 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Козелецкий уезд, Кобыжчская волость
300. Кобыжча, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Кобшкче, дворов 2201, жителей 12664, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 4 церкви п Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-28575Кобижчаселоцентр сільської радир-н Бобровицькийсільрада Кобижчанська
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