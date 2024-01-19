Мандрыка (Грицай) Елисавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыка (Грицай) Елисавета Ивановна

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1817

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Дочь поручика. Елисавета Ивановна Грицай – родная сестра Дмитрия Ивановича и Александра Ивановича Грицай. Дмитрий Иванович женат на Марфе Ивановне. О родственниках см. Соболевская Анна Герасимовна.
Бракосочетание
Около 1790

Муж: Мандрыка Дмитрий Дмитриевич

Носовка, Чернігівська область
Во 2-м браке.
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Милович Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Мандрыка Дмитрий Дмитриевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Мандрыка Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Мандрыка Дмитрий Дмитриевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Мандрыка Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Мандрыка Дмитрий Дмитриевич

Носовка, Чернігівська область
Младший.
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Мандрыка Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Мандрыка Дмитрий Дмитриевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1804

Сын: Мандрыка Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Мандрыка Дмитрий Дмитриевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.08.1815

Сын: Мандрыка Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Мандрыка Дмитрий Дмитриевич

Носовка, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Носовка, Чернігівська область
Смерть
После 1817
Носовка, Чернігівська область
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