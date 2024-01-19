Мандрыка (Грицай) Елисавета Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь поручика. Елисавета Ивановна Грицай – родная сестра Дмитрия Ивановича и Александра Ивановича Грицай. Дмитрий Иванович женат на Марфе Ивановне. О родственниках см. Соболевская Анна Герасимовна.
Бракосочетание
Около 1790
Во 2-м браке.
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Милович Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Мандрыка Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Мандрыка Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Мандрыка Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Мандрыка Дмитрий Дмитриевич
Младший.
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Мандрыка Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.01.1804
Отец ребёнка: Мандрыка Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.08.1815
Сын: Мандрыка Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Мандрыка Дмитрий Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1817