Прийменко Самуил Трофимович
Место рождения
Дата рождения19.06.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1873
ГАДО , Ф _ 265-1-2, м/к-1873г.,лист-23,зап-28
Крещение
19.06.1873
Godparents:Криволукские крестьяне : Яков Иванович Прийменко и Михаила Филипповича жена-Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Прийменко Федор Саммуилович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Зиновия Самуиловна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно