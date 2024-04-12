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Прийменко Самуил Трофимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

19.06.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1873

Отец: Прийменко Трофим Васильевич

Мать: Прийменко Параскева Яковлевна

ГАДО , Ф _ 265-1-2, м/к-1873г.,лист-23,зап-28
Крещение
19.06.1873
Godparents:Криволукские крестьяне : Яков Иванович Прийменко и Михаила Филипповича жена-Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1902

Сын: Прийменко Федор Саммуилович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Зиновия Самуиловна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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