Прийменко Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрийменко Параскева Яковлевна

Прийменко Параскева Яковлевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Прийменко Родион Трофимович

Отец ребёнка: Прийменко Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
25.05.1871

Дочь: Феодосия Трофимовна

Отец ребёнка: Прийменко Трофим Васильевич

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-77,зап-27
Рождение ребёнка
19.06.1873

Сын: Прийменко Самуил Трофимович

Отец ребёнка: Прийменко Трофим Васильевич

ГАДО , Ф _ 265-1-2, м/к-1873г.,лист-23,зап-28
Рождение ребёнка
1873

Сын: Прийменко Филипп Трофимович

Отец ребёнка: Прийменко Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
11.02.1876

Дочь: Лукерия Трофимовна

Отец ребёнка: Прийменко Трофим Васильевич

ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1876г.,лист-86,зап-10
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Трофим Васильевич

Смерть
Неизвестно