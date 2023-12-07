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Боев Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Боев Сергей Трофимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боева (Московских) Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
20.12.1896

Дочь: (Боева) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Боева (Московских) Феодосия Федоровна

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Боева) Анисия Алексеевна

Мать ребёнка: Боева (Московских) Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
28.06.1901

Сын: Боев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Боева (Московских) Феодосия Федоровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.07.1904

Сын: Боев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Боева (Московских) Феодосия Федоровна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.11.1909

Дочь: (Боева) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Боева (Московских) Феодосия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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