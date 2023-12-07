Боева (Московских) Феодосия Федоровна
Место рожденияМосковское селение Братской волости
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1896
Дочь: (Боева) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Боев Алексей Сергеевич
Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Боева) Анисия Алексеевна
Отец ребёнка: Боев Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
28.06.1901
Сын: Боев Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Боев Алексей Сергеевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.07.1904
Отец ребёнка: Боев Алексей Сергеевич
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.11.1909
Дочь: (Боева) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Боев Алексей Сергеевич
Смерть
Неизвестно