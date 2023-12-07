Боева (Московских) Феодосия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боева (Московских) Феодосия Федоровна

Место рождения

Московское селение Братской волости

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
20.12.1896

Дочь: (Боева) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Боев Алексей Сергеевич

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Боева) Анисия Алексеевна

Отец ребёнка: Боев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
28.06.1901

Сын: Боев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Боев Алексей Сергеевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.07.1904

Сын: Боев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Боев Алексей Сергеевич

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.11.1909

Дочь: (Боева) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Боев Алексей Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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