Воинова Степанида Фотиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1873
Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
28.09.1873
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Афанасия Семенова Воинова и Стефаниды Фотиевой Сяськовой?
Смерть
Неизвестно