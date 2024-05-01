Воинова Степанида Фотиевна Около 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воинова Степанида Фотиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1873
Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
28.09.1873

Муж: Воинов Афанасий Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Афанасия Семенова Воинова и Стефаниды Фотиевой Сяськовой?
Смерть
Неизвестно

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