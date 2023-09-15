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Воинов Афанасий Семенович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.02.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1821

Отец: Воинов Семен Сидорович

Мать: Воинова Параскева Мироновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Воинов Кондрат Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Воинова Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1852

Сын: Воинов Никита Афанасьевич

Мать ребёнка: Воинова Параскева Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.06.1856

Сын: Воинов Митрофан Афанасьевич

Мать ребёнка: Воинова Параскева Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.10.1858

Дочь: Воинова Пелагея Афанасьевна

Мать ребёнка: Воинова Параскева Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинова Параскева Никитична

Смерть
Неизвестно
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