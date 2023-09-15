Воинов Афанасий Семенович
Место рождения
Дата рождения10.02.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1821
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Воинов Кондрат Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Воинова Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1852
Сын: Воинов Никита Афанасьевич
Мать ребёнка: Воинова Параскева Никитична
Рождение ребёнка
25.06.1856
Сын: Воинов Митрофан Афанасьевич
Мать ребёнка: Воинова Параскева Никитична
Рождение ребёнка
06.10.1858
Дочь: Воинова Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Воинова Параскева Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно