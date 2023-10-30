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Григорьев Николай Филиппович

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Место рождения

Вурманкасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

03.08.1945

Дата смерти

30.10.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1945

Отец: Григорьев Филипп Григорьевич

Мать: Григорьева Татьяна Ивановна

Вурманкасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
05.04.1966

Дочь: Федорова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Григорьева Зинаида Анатольевна

Рождение ребёнка
15.07.1969

Дочь: Тарасова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Григорьева Зинаида Анатольевна

Рождение ребёнка
23.08.1972

Дочь: Маслова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Григорьева Зинаида Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Зинаида Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоя

Смерть
30.10.2023
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