Григорьев Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения03.08.1945
Дата смерти30.10.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1945
Рождение ребёнка
05.04.1966
Дочь: Федорова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Григорьева Зинаида Анатольевна
Рождение ребёнка
15.07.1969
Дочь: Тарасова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Григорьева Зинаида Анатольевна
Рождение ребёнка
23.08.1972
Дочь: Маслова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Григорьева Зинаида Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зоя
Смерть
30.10.2023