Григорьева (Иванова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1919
Дата смерти02.04.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1945
Сын: Григорьев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Григорьев Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Григорьев Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Григорьев Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
20.03.1951
Сын: Григорьев Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Григорьев Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
24.12.1953
Дочь: Григорьева Юлия Филипповна
Отец ребёнка: Григорьев Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
12.10.1956
Дочь: Григорьева Елизавета Филипповна
Отец ребёнка: Григорьев Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
17.12.1958
Дочь: Зеленова Лидия Филипповна
Отец ребёнка: Григорьев Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
24.02.1963
Дочь: Царенкова Наталия Филипповна
Отец ребёнка: Григорьев Филипп Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1999