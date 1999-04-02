Григорьева (Иванова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Иванова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1919

Дата смерти

02.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1919

Отец: Иван

Мать: Мария

Рождение ребёнка
03.08.1945

Сын: Григорьев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Григорьев Филипп Григорьевич

Вурманкасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1947

Сын: Григорьев Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Григорьев Филипп Григорьевич

Вурманкасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
20.03.1951

Сын: Григорьев Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Григорьев Филипп Григорьевич

Вурманкасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
24.12.1953

Дочь: Григорьева Юлия Филипповна

Отец ребёнка: Григорьев Филипп Григорьевич

Вурманкасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.10.1956

Дочь: Григорьева Елизавета Филипповна

Отец ребёнка: Григорьев Филипп Григорьевич

Вурманкасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
17.12.1958

Дочь: Зеленова Лидия Филипповна

Отец ребёнка: Григорьев Филипп Григорьевич

Вурманкасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
24.02.1963

Дочь: Царенкова Наталия Филипповна

Отец ребёнка: Григорьев Филипп Григорьевич

Вурманкасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Филипп Григорьевич

Смерть
02.04.1999
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