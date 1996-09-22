Григорьева (Семёнова) Зинаида Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1946
Дата смерти22.09.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1966
Дочь: Федорова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Григорьев Николай Филиппович
Рождение ребёнка
15.07.1969
Дочь: Тарасова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Григорьев Николай Филиппович
Рождение ребёнка
23.08.1972
Дочь: Маслова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Григорьев Николай Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.1996