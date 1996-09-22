Григорьева (Семёнова) Зинаида Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Семёнова) Зинаида Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1946

Дата смерти

22.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1966

Дочь: Федорова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Григорьев Николай Филиппович

Рождение ребёнка
15.07.1969

Дочь: Тарасова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Григорьев Николай Филиппович

Рождение ребёнка
23.08.1972

Дочь: Маслова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Григорьев Николай Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Николай Филиппович

Смерть
22.09.1996
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