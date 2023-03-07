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(Новикова) Ксенія

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Место рождения

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Новиковъ Иванъ

Мать: Новикова Гликерия Захарова

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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