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(Новикова) Ксенія
(Новикова) Ксенія
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Место рождения
Сара
, Кувандыкский, Оренбургская область
Дата рождения
1885
Пол
Женский
Отец
Новиковъ Иванъ
1866 г.р.
Мать
Новикова Гликерия Захарова
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Новиковъ Иванъ
Мать:
Новикова Гликерия Захарова
Сара
, Кувандыкский, Оренбургская область
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