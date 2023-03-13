Новикова Гликерия Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ксенія
Отец ребёнка: Новиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Новиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1892
Сын: Новиковъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Новиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.02.1894
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Новиковъ Иванъ
хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Новикова Марія
Отец ребёнка: Новиковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиковъ Иванъ