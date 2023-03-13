Новикова Гликерия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Гликерия Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ксенія

Отец ребёнка: Новиковъ Иванъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Новиковъ Иванъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Новиковъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Новиковъ Иванъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.02.1894

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Новиковъ Иванъ

хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Новикова Марія

Отец ребёнка: Новиковъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиковъ Иванъ

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