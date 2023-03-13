Новиковъ Иванъ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения26.08.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1866
Отец: Новиковъ Гордѣй
Мать: Новикова Матрена
Михайловка
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ксенія
Мать ребёнка: Новикова Гликерия Захарова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Новикова Гликерия Захарова
Рождение ребёнка
1892
Сын: Новиковъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Новикова Гликерия Захарова
Рождение ребёнка
21.02.1894
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Новикова Гликерия Захарова
хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Новикова Марія
Мать ребёнка: Новикова Гликерия Захарова
Бракосочетание
Неизвестно