Новиковъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиковъ Иванъ

Новиковъ Иванъ

avatar

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

26.08.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1866

Отец: Новиковъ Гордѣй

Мать: Новикова Матрена

Михайловка
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ксенія

Мать ребёнка: Новикова Гликерия Захарова

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Новикова Гликерия Захарова

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Новиковъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Новикова Гликерия Захарова

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.02.1894

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Новикова Гликерия Захарова

хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Новикова Марія

Мать ребёнка: Новикова Гликерия Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Гликерия Захарова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close