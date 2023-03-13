Зеленкова Федосья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленкова Федосья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Зеленковъ Николай

Отец ребёнка: Зеленковъ Василий

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Хардина Марфа

Отец ребёнка: Зеленковъ Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленковъ Василий

Смерть
1795
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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