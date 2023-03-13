Зеленкова Федосья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Зеленковъ Николай
Отец ребёнка: Зеленковъ Василий
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Хардина Марфа
Отец ребёнка: Зеленковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зеленковъ Василий
Смерть
1795
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область