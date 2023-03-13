Зеленковъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленковъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Зеленковъ Николай

Мать ребёнка: Зеленкова Федосья Степанова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Хардина Марфа

Мать ребёнка: Зеленкова Федосья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленкова Федосья Степанова

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