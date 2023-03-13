Зеленковъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Зеленковъ Николай
Мать ребёнка: Зеленкова Федосья Степанова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Хардина Марфа
Мать ребёнка: Зеленкова Федосья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно