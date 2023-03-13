Зеленковъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленковъ Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Зеленковъ Василий

Мать: Зеленкова Федосья Степанова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Зеленковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Зеленкова Настасья Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Зеленкова Настасья Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Зеленковъ Карпъ

Мать ребёнка: Зеленкова Настасья Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленкова Настасья Иванова

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