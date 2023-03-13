Зеленковъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Зеленковъ Василий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Зеленковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Зеленкова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Зеленкова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Зеленковъ Карпъ
Мать ребёнка: Зеленкова Настасья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно