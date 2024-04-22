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Гуселетов Михаил Петров

Место рождения

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Гуселетов Петр Ефремов

Мать: Гуселетова Марфа Клементьева

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Гуселетов Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Гуселетова ?

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Гуселетов Фрол Михайлов

Мать ребёнка: Гуселетова ?

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Гуселетова Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Гуселетова ?

Рождение ребёнка
1887

Сын: Гуселетов Степан Михайлов

Мать ребёнка: Гуселетова Екатерина Васильева

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Екатерина Васильева

Смерть
Неизвестно
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