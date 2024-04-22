Гуселетов Михаил Петров
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
1860
Сын: Гуселетов Алексей Михайлов
Мать ребёнка: Гуселетова ?
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Гуселетова ?
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Гуселетова Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Гуселетова ?
Рождение ребёнка
1887
Сын: Гуселетов Степан Михайлов
Мать ребёнка: Гуселетова Екатерина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуселетова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно