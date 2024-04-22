Гуселетов Петр Ефремов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Гуселетов Ефрем Парфенов
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Клементьева
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Клементьева
Рождение ребёнка
С 1847 по 1850
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Клементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно