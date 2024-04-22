Гуселетов Петр Ефремов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетов Петр Ефремов

Место рождения

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Гуселетов Ефрем Парфенов

Мать: не указана

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Гуселетов Еким Петров

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Клементьева

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Гуселетов Михаил Петров

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Клементьева

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
С 1847 по 1850

Сын: Гуселетов Николай Петров

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Клементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Марфа Клементьева

Смерть
Неизвестно
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