Гуселетов Еким Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуселетов Еким Петров

Гуселетов Еким Петров

Место рождения

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Гуселетов Петр Ефремов

Мать: Гуселетова Марфа Клементьева

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Гуселетова Олимпиада Екимова

Мать ребёнка: Гуселетова Ефросинья Гаврилова

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Гуселетова Анфиса Екимова

Мать ребёнка: Гуселетова Ефросинья Гаврилова

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гуселетова Екатерина Екимова

Мать ребёнка: Гуселетова Ефросинья Гаврилова

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Гуселетова Аксинья Екимова

Мать ребёнка: Гуселетова Ефросинья Гаврилова

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Ефросинья Гаврилова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close