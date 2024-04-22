Гуселетов Еким Петров
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Гуселетова Олимпиада Екимова
Мать ребёнка: Гуселетова Ефросинья Гаврилова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Гуселетова Анфиса Екимова
Мать ребёнка: Гуселетова Ефросинья Гаврилова
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гуселетова Екатерина Екимова
Мать ребёнка: Гуселетова Ефросинья Гаврилова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Гуселетова Аксинья Екимова
Мать ребёнка: Гуселетова Ефросинья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно