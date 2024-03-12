Гуселетова (Баслова) Ефросинья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова (Баслова) Ефросинья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Гуселетова Олимпиада Екимова

Отец ребёнка: Гуселетов Еким Петров

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Гуселетова Анфиса Екимова

Отец ребёнка: Гуселетов Еким Петров

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гуселетова Екатерина Екимова

Отец ребёнка: Гуселетов Еким Петров

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Гуселетова Аксинья Екимова

Отец ребёнка: Гуселетов Еким Петров

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Еким Петров

Смерть
Неизвестно
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