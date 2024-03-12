Гуселетова (Баслова) Ефросинья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Гуселетова Олимпиада Екимова
Отец ребёнка: Гуселетов Еким Петров
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Гуселетова Анфиса Екимова
Отец ребёнка: Гуселетов Еким Петров
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гуселетова Екатерина Екимова
Отец ребёнка: Гуселетов Еким Петров
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Гуселетова Аксинья Екимова
Отец ребёнка: Гуселетов Еким Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно