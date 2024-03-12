Гуселетова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860
Сын: Гуселетов Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Гуселетов Михаил Петров
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Гуселетов Михаил Петров
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Гуселетова Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Гуселетов Михаил Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно