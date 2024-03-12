Гуселетова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуселетова ?

Гуселетова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Гуселетов Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Гуселетов Михаил Петров

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Гуселетов Фрол Михайлов

Отец ребёнка: Гуселетов Михаил Петров

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Гуселетова Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Гуселетов Михаил Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Михаил Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close