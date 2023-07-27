Икрина (Икрина) Анисья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиПосле 1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Новопашина (икрина) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович
Сын: Икрин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович
Сын: Икрин Петр
Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович
Сын: Икрин Евлампий Николаевич
Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович
Дочь: Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович
Дочь: Папулова (икрина) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович