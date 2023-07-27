Икрина (Икрина) Анисья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Анисья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

После 1911

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Новопашина (икрина) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
10.12.1892

Сын: Икрин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
14.08.1895

Сын: Икрин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
29.05.1897

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
15.07.1898

Сын: Икрин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
27.06.1899

Сын: Икрин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
23.12.1901

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
19.06.1903

Сын: Икрин Петр

Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
09.10.1904

Сын: Икрин Евлампий Николаевич

Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
16.12.1905

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
16.03.1907

Дочь: Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
20.04.1911

Сын: Икрин Федор Николаевич

Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович

Свердловская обл., Кислополянский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Папулова (икрина) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Икрин Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Николай Михайлович

Смерть
После 1911
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