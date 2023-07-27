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Икрин Федор Николаевич

Место рождения

Свердловская обл., Кислополянский р-н

Дата рождения

20.04.1911

Дата смерти

19.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1911

Отец: Икрин Николай Михайлович

Мать: Икрина Анисья Емельяновна

Свердловская обл., Кислополянский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Николай Федорович

Мать ребёнка: Икрина Антонина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Антонина Гавриловна

Военная служба
Неизвестно
Горловский ГВК, Украинская ССР, Сталинская обл., г. Горловка
Смерть
19.11.1941
Московская обл., Ново-Петровский р-н, д. Буланино, в районе
Причина смерти: пропал без вести
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