Икрин Федор Николаевич
Место рожденияСвердловская обл., Кислополянский р-н
Дата рождения20.04.1911
Дата смерти19.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1911
Свердловская обл., Кислополянский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Икрина Антонина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Горловский ГВК, Украинская ССР, Сталинская обл., г. Горловка
Смерть
19.11.1941
Московская обл., Ново-Петровский р-н, д. Буланино, в районе
Причина смерти: пропал без вести