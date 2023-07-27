Икрин Евлампий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрин Евлампий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1904

Дата смерти

Около 1979

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1904

Отец: Икрин Николай Михайлович

Мать: Икрина Анисья Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Александр Евлампиевич

Мать ребёнка: Икрина (намятова) Ксения Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Евлампиевна

Мать ребёнка: Икрина (намятова) Ксения Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Геннадий Евлампиевич

Мать ребёнка: Икрина (намятова) Ксения Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (намятова) Ксения Афанасьевна

Смерть
Около 1979
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