Икрин Евлампий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1904
Дата смертиОколо 1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Александр Евлампиевич
Мать ребёнка: Икрина (намятова) Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Евлампиевна
Мать ребёнка: Икрина (намятова) Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Геннадий Евлампиевич
Мать ребёнка: Икрина (намятова) Ксения Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1979