Икрина (Намятова) (Намятова) Ксения Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиОколо 1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: Намятов Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Александр Евлампиевич
Отец ребёнка: Икрин Евлампий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Евлампиевна
Отец ребёнка: Икрин Евлампий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Геннадий Евлампиевич
Отец ребёнка: Икрин Евлампий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1992