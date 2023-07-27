Икрина (Намятова) (Намятова) Ксения Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Намятова) (Намятова) Ксения Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Около 1992

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Намятов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Александр Евлампиевич

Отец ребёнка: Икрин Евлампий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Евлампиевна

Отец ребёнка: Икрин Евлампий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Геннадий Евлампиевич

Отец ребёнка: Икрин Евлампий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Евлампий Николаевич

Смерть
Около 1992
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