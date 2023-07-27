Папулова (Икрина) (Икрина) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.12.1984
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папулов Владимир Кириллович
Отец ребёнка: Папулов Кирилл Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папулов Анатолий Кириллович
Отец ребёнка: Папулов Кирилл Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папулов Александр Кириллович
Отец ребёнка: Папулов Кирилл Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папулов Валентин Кириллович
Отец ребёнка: Папулов Кирилл Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Кирилловна
Отец ребёнка: Папулов Кирилл Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папулов Виталий Кириллович
Отец ребёнка: Папулов Кирилл Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1984