Папулова (Икрина) (Икрина) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папулова (Икрина) (Икрина) Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Икрин Николай Михайлович

Мать: Икрина Анисья Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папулов Владимир Кириллович

Отец ребёнка: Папулов Кирилл Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папулов Анатолий Кириллович

Отец ребёнка: Папулов Кирилл Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папулов Александр Кириллович

Отец ребёнка: Папулов Кирилл Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папулов Валентин Кириллович

Отец ребёнка: Папулов Кирилл Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Кирилловна

Отец ребёнка: Папулов Кирилл Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папулов Виталий Кириллович

Отец ребёнка: Папулов Кирилл Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папулов Кирилл Семенович

Смерть
22.12.1984
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