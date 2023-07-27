Папулов Кирилл Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1906
Отец: Папулов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папулов Владимир Кириллович
Мать ребёнка: Папулова (икрина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папулов Анатолий Кириллович
Мать ребёнка: Папулова (икрина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папулов Александр Кириллович
Мать ребёнка: Папулова (икрина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папулов Валентин Кириллович
Мать ребёнка: Папулова (икрина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Кирилловна
Мать ребёнка: Папулова (икрина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папулов Виталий Кириллович
Мать ребёнка: Папулова (икрина) Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно