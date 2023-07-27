Папулов Кирилл Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПапулов Кирилл Семенович

Папулов Кирилл Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1906

Отец: Папулов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папулов Владимир Кириллович

Мать ребёнка: Папулова (икрина) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папулов Анатолий Кириллович

Мать ребёнка: Папулова (икрина) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папулов Александр Кириллович

Мать ребёнка: Папулова (икрина) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папулов Валентин Кириллович

Мать ребёнка: Папулова (икрина) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Кирилловна

Мать ребёнка: Папулова (икрина) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папулов Виталий Кириллович

Мать ребёнка: Папулова (икрина) Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Папулова (икрина) Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close