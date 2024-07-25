Фандеев Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фандеев Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Фандеев Павел Кузьмич

Мать: Фандеева (Гуричева) Мария Силиверстовна

Работа или профессия
Неизвестно
Летчик ВВС
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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