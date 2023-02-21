Афонин Георгий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонин Георгий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1902

Сын: Афонин Александр Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Воронки, Износковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Афонин Борис Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: не указана

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