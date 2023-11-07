Абликова Анна Авраамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абликов Авраам Ивлев
Мать: Варвара Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Афонин Георгий Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
07.08.1900 ст.
Сын: Андрей Егоров
Отец ребёнка: Афонин Георгий Егор Григорьевич
крестные - д.Нефедова Егор Федоров и с.Дернова кр-ка Наталья Ефимова
Рождение ребёнка
19.08.1902 ст.
Сын: Афонин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Афонин Георгий Егор Григорьевич
крестные Павел Васильевич Малышев и кр. дочь Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
07.09.1913 ст.
Дочь: Афонина Анна Егорова
Отец ребёнка: Афонин Георгий Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
18.03.1916 ст.
Отец ребёнка: Афонин Георгий Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Афонин Георгий Егор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин Сергий Егоров
Отец ребёнка: Афонин Георгий Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афонина Александра Егорова
Отец ребёнка: Афонин Георгий Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афонина Мария Егорова
Отец ребёнка: Афонин Георгий Егор Григорьевич
Смерть
Неизвестно