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Абликова Анна Авраамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абликов Авраам Ивлев

Мать: Варвара Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Афонин Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Афонин Георгий Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
07.08.1900 ст.

Сын: Андрей Егоров

Отец ребёнка: Афонин Георгий Егор Григорьевич

Воронки, Износковский муниципальный район, Калужская область
крестные - д.Нефедова Егор Федоров и с.Дернова кр-ка Наталья Ефимова
Рождение ребёнка
19.08.1902 ст.

Сын: Афонин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Афонин Георгий Егор Григорьевич

Воронки, Износковский муниципальный район, Калужская область
крестные Павел Васильевич Малышев и кр. дочь Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
07.09.1913 ст.

Дочь: Афонина Анна Егорова

Отец ребёнка: Афонин Георгий Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
18.03.1916 ст.

Сын: Афонин Алексей Егоров

Отец ребёнка: Афонин Георгий Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Афонин Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Афонин Георгий Егор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Георгий Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Сергий Егоров

Отец ребёнка: Афонин Георгий Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афонина Александра Егорова

Отец ребёнка: Афонин Георгий Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афонина Мария Егорова

Отец ребёнка: Афонин Георгий Егор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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