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Кроха Ксения Козьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кроха Харлампий Павлович

Рождение ребёнка
31.08.1890 ст.

Дочь: Кроха Наталия Харлампиевна

Отец ребёнка: Кроха Харлампий Павлович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1892

Дочь: Кроха Параскева Харлампиевна

Отец ребёнка: Кроха Харлампий Павлович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.01.1895 ст.

Дочь: Кроха Мария Харлампиевна

Отец ребёнка: Кроха Харлампий Павлович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.07.1897 ст.

Сын: Кроха Харлампий Харлампиевич

Отец ребёнка: Кроха Харлампий Павлович

Сосница, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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