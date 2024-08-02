Кроха Ксения Козьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1890 ст.
Дочь: Кроха Наталия Харлампиевна
Отец ребёнка: Кроха Харлампий Павлович
Рождение ребёнка
24.10.1892
Дочь: Кроха Параскева Харлампиевна
Отец ребёнка: Кроха Харлампий Павлович
Рождение ребёнка
21.01.1895 ст.
Дочь: Кроха Мария Харлампиевна
Отец ребёнка: Кроха Харлампий Павлович
Рождение ребёнка
07.07.1897 ст.
Сын: Кроха Харлампий Харлампиевич
Отец ребёнка: Кроха Харлампий Павлович
Смерть
Неизвестно