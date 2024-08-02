Кроха Харлампий Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1897 ст.
Дата смертиПосле 1924
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1897 ст.
Отец: Кроха Харлампий Павлович
Мать: Кроха Ксения Козьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кроха Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
11.03.1924
Сын: Кроха Виктор Харлампиевич
Мать ребёнка: Кроха Елена Трофимовна
Крещение
07.07.1987 ст.
Покровское, Чернігівська область
Крестный - Козьма Козьмич (Косьма Косьмич) Малукало
Смерть
После 1924