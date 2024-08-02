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Кроха Харлампий Харлампиевич

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

07.07.1897 ст.

Дата смерти

После 1924

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1897 ст.

Отец: Кроха Харлампий Павлович

Мать: Кроха Ксения Козьминична

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кроха Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
11.03.1924

Сын: Кроха Виктор Харлампиевич

Мать ребёнка: Кроха Елена Трофимовна

Крещение
07.07.1987 ст.
Покровское, Чернігівська область
Крестный - Козьма Козьмич (Косьма Косьмич) Малукало
Смерть
После 1924

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