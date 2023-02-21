Желтов Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1950
Рождение ребёнка
22.08.1974
Сын: Желтов Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Желтова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Желтов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Желтова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желтова Оксана Дмитриевна
Мать ребёнка: Желтова Нина Васильевна
Смерть
Неизвестно