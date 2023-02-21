Желтов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтов Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1950

Отец: Желтов Николай Тимофеевич

Мать: Фролова Капиталина Павловна

Рождение ребёнка
22.08.1974

Сын: Желтов Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Желтова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желтов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Желтова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желтова Оксана Дмитриевна

Мать ребёнка: Желтова Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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