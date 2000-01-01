Желтова Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1952
Рождение ребёнка
22.08.1974
Сын: Желтов Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Желтов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желтова Оксана Дмитриевна
Отец ребёнка: Желтов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Желтов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Желтов Дмитрий Николаевич