Желтова Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтова Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1952

Отец: Косарев Василий Павлович

Мать: Косарева Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.08.1974

Сын: Желтов Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Желтов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желтова Оксана Дмитриевна

Отец ребёнка: Желтов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желтов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Желтов Дмитрий Николаевич

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