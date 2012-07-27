Желтов Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Желтов Дмитрий Николаевич
Мать: Желтова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
27.07.2012
Дочь: Желтова Валерия Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.2016
Дочь: Желтова Виктория Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желтова Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности