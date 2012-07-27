Желтов Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтов Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Желтов Дмитрий Николаевич

Мать: Желтова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
27.07.2012

Дочь: Желтова Валерия Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.02.2016

Дочь: Желтова Виктория Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желтова Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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